Tragedia alle Maldive, l'Università di Genova spiega il silenzio dopo la morte dei cinque sub

Cinque persone sono morte durante un’immersione alle Maldive e l’Università di Genova ha spiegato il silenzio dei giorni successivi come una scelta di rispetto per le famiglie. Riattivati online i profili di Monica Montefalcone e Muriel Oddenino.

L’Università di Genova ha diffuso un messaggio pubblico a quasi due settimane dalla tragedia avvenuta il 14 maggio alle Maldive, dove hanno perso la vita la professoressa Monica Montefalcone, la ricercatrice Muriel Oddenino, Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti durante un’immersione.

La nota è stata pubblicata sul sito del Distav, il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita. Contestualmente l’ateneo ha riattivato i profili online e le pubblicazioni scientifiche di Montefalcone e Oddenino, entrambe figure conosciute nel campo della ricerca marina.

Nel comunicato il dipartimento chiarisce le ragioni del lungo silenzio mantenuto dopo l’incidente. L’università spiega di aver scelto di non intervenire pubblicamente nei giorni immediatamente successivi alla tragedia per rispetto verso le famiglie delle vittime e per evitare la diffusione di ipotesi e indiscrezioni mentre le indagini sono ancora aperte.

Il Distav parla di una ferita che ha colpito profondamente studenti, colleghi e giovani ricercatori che lavoravano ogni giorno accanto alle vittime. Per questo motivo sono stati attivati percorsi di supporto psicologico rivolti ai componenti del gruppo di ricerca coordinato da Monica Montefalcone.

Nel messaggio viene ricordato il forte legame tra la docente e il suo laboratorio. Il Laboratorio di Ecologia del Paesaggio Marino descrive Montefalcone come una guida capace di trasmettere passione scientifica e spirito di squadra, oltre a essere una figura centrale per il gruppo di lavoro.

Parole di affetto anche per Giorgia Sommacal, ricordata dai colleghi per la sua sensibilità, l’amore per i viaggi e il rapporto speciale con la madre. Muriel Oddenino viene invece definita una ricercatrice stimata e un’amica preziosa per tutto il team.

Nel ricordo dell’università compare anche Federico Gualtieri, indicato come uno degli studenti più promettenti del laboratorio. Un pensiero è stato dedicato inoltre a Mohamed Mahudhee, il sub militare maldiviano morto durante il primo tentativo di recupero delle vittime.

Il dipartimento ha infine ringraziato i subacquei finlandesi che hanno partecipato alle operazioni permettendo il rientro in Italia delle salme.