Morti alle Maldive durante una missione scientifica, sentito un professore dell'Università di Genova

La Procura di Roma ascolta un docente dell’Università di Genova dopo la morte di cinque italiani alle Maldive durante una spedizione scientifica. Consegnati agli investigatori telefoni, pc e supporti digitali delle vittime.

Proseguono gli accertamenti della Procura di Roma sulla tragedia avvenuta alle Maldive, dove hanno perso la vita cinque italiani impegnati in attività legate alla ricerca subacquea. Gli investigatori della squadra mobile di Genova, incaricati dai magistrati romani, hanno ascoltato il professore associato di Zoologia Stefano Vanin.

Secondo quanto emerso, il docente avrebbe confermato che la spedizione organizzata a bordo dell’imbarcazione Duke of York era collegata all’Università di Genova. Nel corso dell’audizione, Vanin ha consegnato agli agenti hard disk, telefoni cellulari, computer e chiavette usb appartenenti alle vittime, materiale che sarà ora analizzato per ricostruire gli ultimi giorni della missione.

Il professore si trovava alle Maldive per un progetto diverso rispetto a quello della spedizione finita in tragedia. Era infatti impegnato in un’attività di ricerca dedicata al campionamento di ditteri e altri insetti utilizzati negli studi forensi, sanitari e veterinari.

L’inchiesta punta a chiarire l’organizzazione delle crociere scientifiche e le modalità con cui venivano finanziate le attività svolte a bordo della Duke of York. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e documenti per definire ruoli, responsabilità e dinamica degli eventi.

Nei prossimi giorni potrebbero essere ascoltate altre persone presenti alle Maldive durante la spedizione. Nella tragedia hanno perso la vita la professoressa Monica Montefalcone, docente di Ecologia al Dipartimento Distav dell’Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacal, studentessa dell’ateneo genovese, Muriel Oddenino, assegnista di ricerca dello stesso dipartimento, Federico Gualtieri, neolaureato magistrale in Biologia ed Ecologia marina, e la guida subacquea Gianluca Benedetti.