Uomini e Donne, Ciro Solimeno sceglie Elisa Leonardi e racconta il retroscena dei petali rossi

Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi a Uomini e Donne e la coppia ha lasciato insieme il programma. Dopo la registrazione della scelta, i due hanno raccontato emozioni e retroscena del momento vissuto in studio.

La scelta di Ciro Solimeno è andata in onda nell’ultima puntata di Uomini e Donne. Il tronista ha deciso di lasciare il programma insieme a Elisa Leonardi, che ha accettato la dichiarazione d’amore abbracciandolo al centro dello studio dopo settimane di conoscenza davanti alle telecamere.

Subito dopo la puntata, i due hanno raccontato le prime sensazioni vissute lontano dalla tensione della scelta. Tra battute e piccoli scherzi, Ciro ed Elisa hanno ripercorso quei momenti spiegando cosa hanno provato durante l’ingresso in studio. Solimeno ha scherzato sul discorso fatto alla corteggiatrice, sostenendo che la ragazza non avesse percepito subito la decisione finale.

Elisa ha replicato ricordando i dubbi avuti poco prima della scelta. La giovane ha raccontato di essere entrata convinta di non essere la prescelta, anche perché era stata chiamata per prima. Per questo motivo si era presentata molto tesa e pronta a ricevere un rifiuto.

Dietro quella convinzione c’era anche un piano organizzato da Ciro insieme alla redazione del programma. Il tronista aveva infatti chiesto a Maria De Filippi di far scendere alcuni petali rossi prima dell’ingresso di Elisa, nel tentativo di depistarla e farle credere di non essere la scelta finale. La corteggiatrice, però, ha ammesso di non aver notato quel dettaglio a causa dell’emozione del momento.

Solimeno ha spiegato di aver sempre creduto nel sì di Elisa e di aver percepito da parte della ragazza gli stessi sentimenti maturati durante il percorso nel dating show. Dopo settimane particolarmente intense prima della registrazione finale, l’ex tronista ha detto di voler finalmente vivere la relazione lontano dalle telecamere.

Anche Elisa Leonardi ha confermato la voglia di iniziare una nuova fase della loro storia. La coppia ha parlato del desiderio di condividere la quotidianità fuori da Uomini e Donne, lasciandosi alle spalle il percorso televisivo per conoscersi nella vita reale.