Ciro Solimeno sceglie Elisa Leonardi a Uomini e Donne, Martina Calabrò lascia lo studio in lacrime

Ciro Solimeno ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne scegliendo Elisa Leonardi. Dopo settimane di tensioni e uscite di scena, il tronista napoletano ha lasciato lo studio insieme alla corteggiatrice.

Si è chiuso il trono di Ciro Solimeno a Uomini e Donne. Dopo mesi trascorsi tra dubbi, discussioni e continui cambiamenti nei rapporti con le corteggiatrici, il tronista napoletano ha deciso di lasciare il programma insieme a Elisa Leonardi. La scelta è stata mostrata attraverso le immagini condivise sui canali ufficiali della trasmissione di Canale 5.

Nel momento decisivo, Ciro ha preferito Elisa a Martina Calabrò, con cui il rapporto aveva attraversato diverse fasi complicate durante il percorso nel dating show. Elisa ha accolto la scelta del tronista, uscendo dallo studio mano nella mano con lui, mentre Martina ha dovuto incassare la delusione per la mancata scelta.

Già nelle ultime registrazioni Martina Calabrò aveva iniziato a intuire quale direzione stesse prendendo il percorso di Ciro. Nella puntata andata in onda il 12 maggio, la corteggiatrice aveva lasciato lo studio visibilmente provata dopo aver ascoltato alcune parole rivolte dal tronista a Elisa. In quell’occasione, Solimeno aveva chiesto alla ragazza di restare nel programma nonostante le tensioni dei giorni precedenti.

Il percorso televisivo di Ciro era iniziato dopo la fine della relazione con Martina De Ioannon. I due si erano conosciuti proprio a Uomini e Donne, quando lei sedeva sul trono e lui partecipava come corteggiatore. Terminata quella storia, Maria De Filippi aveva proposto al giovane napoletano di diventare tronista.

La relazione tra Ciro e Martina De Ioannon si era conclusa dopo alcuni mesi fuori dal programma. Successivamente l’ex tronista aveva iniziato una frequentazione con Gianmarco Steri, che durante il suo percorso era stato la non scelta. Un intreccio sentimentale che ora ha portato Solimeno a iniziare una nuova storia con Elisa Leonardi.