Ciro Solimeno sceglie Elisa Leonardi a Uomini e Donne, Martina Calabrò resta senza scelta

Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi a Uomini e Donne dopo settimane di tensioni e segnalazioni sul suo passato. La coppia è già stata vista insieme a Catania, tra amici e primi gesti social che confermano il legame.

Il percorso di Ciro Solimeno nel dating show di Maria De Filippi si è chiuso con la scelta di Elisa Leonardi. Dopo mesi segnati da dubbi, discussioni e continui cambi di equilibrio in studio, il tronista napoletano ha deciso di lasciare il programma insieme alla corteggiatrice siciliana tra petali rossi e abbracci davanti alle telecamere.

La decisione è arrivata al termine di un trono particolarmente movimentato. Nelle ultime registrazioni la situazione era diventata sempre più delicata, soprattutto dopo le numerose segnalazioni sul passato di Solimeno e i frequenti scontri con le sue corteggiatrici. A cambiare definitivamente gli equilibri è stato il momento in cui Ciro ha chiesto apertamente a Elisa di restare nel programma, mostrando un coinvolgimento molto più forte rispetto alle altre frequentazioni.

Per Martina Calabrò, considerata fino a poche settimane fa una delle favorite, è arrivata invece la delusione della non scelta. La corteggiatrice aveva continuato a credere nella possibilità di costruire qualcosa con il tronista, ma la crescente vicinanza tra lui ed Elisa aveva già lasciato intuire quale sarebbe stato il finale.

Il percorso televisivo di Solimeno era iniziato mesi fa da una posizione completamente diversa. Prima del trono, infatti, il giovane era stato corteggiatore di Martina De Ioannon, volto noto di Temptation Island. La ragazza lo aveva scelto nel programma, ma la relazione fuori dagli studi televisivi era terminata poco dopo. Successivamente Martina si è legata a Gianmarco Steri, altro ex protagonista del programma, mentre per Ciro è arrivata la proposta di sedersi sul trono.

La puntata della scelta è andata in onda martedì 26 maggio 2026, ma la relazione tra i due procede già lontano dalle telecamere. Secondo quanto raccontato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, Ciro ed Elisa sono stati avvistati insieme in un locale di Catania, città della ragazza, mentre trascorrevano la serata con alcuni amici.

Anche sui social non sono mancati segnali della nuova storia. Elisa Leonardi ha commentato con un cuore e con la parola “vero” un post pubblicato da una fanpage dedicata alla coppia, alimentando l’entusiasmo dei fan del programma.

Una parte del pubblico resta comunque prudente sul futuro della relazione. Nelle ultime settimane, infatti, un’altra coppia nata durante questa edizione di Uomini e Donne, quella formata da Flavio Ubirti e Nicole Belloni, si è lasciata poco tempo dopo la scelta. Nel caso di Ciro ed Elisa, però, chi li segue nota una sintonia che fuori dagli studi sembra già più solida.