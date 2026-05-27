Milano Certosa, 22enne ucciso nella rissa al binario 6: caccia al gruppo in fuga

Un ragazzo di 22 anni è morto dopo una violenta aggressione nella stazione di Milano Certosa. Gianluca Ibarra Silvera è stato accoltellato durante una rissa al binario 6, mentre la polizia cerca il gruppo di aggressori fuggiti dopo l’attacco.

Una violenta aggressione nella stazione ferroviaria di Milano Certosa è costata la vita a Gianluca Ibarra Silvera, ventiduenne italiano di origini ecuadoregne. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, poco dopo le 22, lungo la banchina del binario 6 dello scalo ferroviario di via Mambretti, nella periferia nord della città.

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Ferroviaria, il giovane si trovava insieme al fratello quando sarebbe stato circondato da un gruppo composto da circa dieci ragazzi. In pochi istanti la situazione è degenerata in una violenta rissa. Durante l’aggressione, Gianluca è stato colpito più volte con un’arma da taglio, soprattutto agli arti inferiori.

I soccorritori del 118 sono arrivati rapidamente sul posto con due ambulanze della Croce Rossa e un’automedica. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravissime per la forte perdita di sangue provocata da una profonda ferita alla gamba sinistra. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo direttamente sulla banchina prima del trasferimento urgente all’ospedale Fatebenefratelli, dove il ventiduenne è morto nella notte.

Il fratello della vittima è rimasto coinvolto nell’aggressione ma ha riportato soltanto lievi ferite. È stato accompagnato all’ospedale Sacco in codice verde per alcune abrasioni superficiali alla mano e alla gamba destra.

Dopo il raid, il gruppo responsabile dell’assalto si è allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce nella zona attorno alla stazione. Gli investigatori della Polfer e della Questura di Milano stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze per identificare i componenti della banda.