Nuoro, Carnevale di Bari Sardo: 22enne Marco Mameli ucciso durante una rissa

Durante i festeggiamenti del Carnevale a Bari Sardo, in provincia di Nuoro, una rissa ha provocato la morte di Marco Mameli, operaio 22enne originario di Ilbono. L'episodio è avvenuto intorno alle 23 in via Santa Cecilia, nel centro storico del paese.

Secondo le prime ricostruzioni, al termine della sfilata dei carri allegorici, Mameli è stato coinvolto in una lite con altri giovani. Durante lo scontro, è stato colpito al petto con una coltellata risultata fatale. All'arrivo dei soccorsi del 118, per il giovane non c'era più nulla da fare.

Nella stessa rissa, un altro ragazzo è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lanusei. Le sue condizioni non sono state rese note.

Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per individuare il responsabile dell'omicidio. Alcuni testimoni sono stati ascoltati nella notte, e gli investigatori sarebbero già sulle tracce dell'aggressore.

La comunità di Bari Sardo è profondamente scossa dall'accaduto. Il sindaco Ivan Mameli ha annunciato l'annullamento della sfilata di Carnevale prevista per martedì 4 marzo, interrompendo così la 32ª edizione del Carnevale Bariese.

