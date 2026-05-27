Milano Certosa, 22enne ucciso con una coltellata dopo una rissa alla stazione

Milano Certosa, un 22enne è morto dopo una coltellata durante una violenta aggressione in stazione. Il giovane è stato soccorso in condizioni critiche vicino al binario 6, mentre gli assalitori sono riusciti a fuggire salendo su un treno.

Un ragazzo di 22 anni, nato in Italia e con origini sudamericane, è morto nella notte dopo essere stato accoltellato all’interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa, in via Mambretti. L’aggressione è avvenuta poco dopo le 22 nella zona del binario 6.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, il giovane sarebbe rimasto coinvolto in una violenta lite degenerata rapidamente. Durante lo scontro è stato colpito con una coltellata alla gamba sinistra. Le sue condizioni sono apparse subito disperate.

I sanitari del 118 sono intervenuti con due ambulanze e un’automedica. Sul posto sono state eseguite le manovre di rianimazione e i tentativi di stabilizzazione prima del trasferimento in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli. Poco dopo l’arrivo in ospedale il 22enne è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Con lui era presente anche un’altra persona, probabilmente un familiare, rimasta ferita in modo lieve durante l’episodio. L’uomo è stato accompagnato all’ospedale Sacco con alcune abrasioni alla mano e alla gamba destra.

Gli aggressori, dopo l’accoltellamento, si sarebbero allontanati rapidamente dalla stazione riuscendo a fuggire a bordo di un treno. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili.