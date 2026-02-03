Napoli, 22enne muore dopo una coltellata alla schiena: indagini in corso

Una ragazza di 22 anni è morta a Napoli dopo essere arrivata in ospedale con una ferita da coltello alla schiena. La polizia indaga sull’accaduto e ricostruisce le ultime ore della giovane.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio a Napoli, dove una giovane donna è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Villa Betania. La ragazza presentava una grave ferita da arma da taglio alla schiena.

Nonostante l’intervento dei sanitari, le condizioni della 22enne sono peggiorate rapidamente. Poco dopo l’arrivo in ospedale, la giovane è deceduta a causa delle lesioni riportate.

Leggi anche Donna trovata morta in casa a Legnano: uccisa con una coltellata alla schiena

Sulla vicenda stanno lavorando gli agenti della Squadra Mobile insieme al personale del Commissariato Ponticelli e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica e accertando responsabilità e contesto dell’aggressione.