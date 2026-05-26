Roland Garros, Darderi contro Ofner al primo turno: orario del match e dove vederlo in tv

Darderi sfida Ofner al Roland Garros dopo un bilancio in equilibrio nei precedenti. L’azzurro giocherà in serata sul campo 7, mentre Matteo Arnaldi aprirà il programma contro l’olandese Griekspoor.

Luciano Darderi debutta oggi al Roland Garros 2026. Il tennista italiano affronta l’austriaco Sebastian Ofner nel primo turno dello Slam parigino, in una sfida che arriva dopo un precedente equilibrio tra i due giocatori.

L’incontro è inserito come quarto e ultimo match di giornata sul campo 7. Il programma prenderà il via alle 11 del mattino, per questo motivo Darderi e Ofner dovrebbero scendere in campo non prima delle 17.30 o delle 18.

I confronti diretti tra i due sono perfettamente in parità. Darderi e Ofner hanno infatti ottenuto una vittoria ciascuno nei precedenti disputati nel circuito.

Nella giornata parigina sarà impegnato anche Matteo Arnaldi, atteso dalla sfida contro l’olandese Tallon Griekspoor. In questo caso il match dell’azzurro è previsto alle 11, orario di apertura del programma.

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in esclusiva sui canali Eurosport, disponibili anche tramite smart tv. La copertura streaming sarà accessibile attraverso HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.