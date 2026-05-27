Montebelluna, ladro ripreso mentre ruba i panni stesi in giardino all'alba

Nella provincia di Trieste un uomo è entrato in un giardino privato all’alba e ha portato via vestiti e oggetti dallo stendino. Le telecamere della villetta hanno ripreso il furto avvenuto vicino al centro Luna, mentre cresce la preoccupazione tra i residenti.

Un uomo si è introdotto in una proprietà privata a Montebelluna e ha rubato diversi capi lasciati ad asciugare nello stendino del giardino. Il furto è avvenuto all’alba tra lunedì e martedì in via Tronconi, nella zona vicina al centro Luna di piazza Vienna. Le immagini registrate dalle telecamere mostrano il sospetto mentre entra nella villetta e seleziona con calma gli indumenti da portare via.

La proprietaria dell’abitazione, identificata con le iniziali S.M., ha raccontato quanto accaduto pubblicando le immagini sui social cittadini. Tra gli oggetti spariti ci sono una vestaglia ricamata a cui era molto legata, una felpa della figlia, jeans, pantaloni sportivi e un asciugamano. Due felpe sono invece rimaste nel giardino. La donna sospetta che il ladro possa essere stato disturbato dal vicino di casa che si alza molto presto per andare al lavoro.

Secondo il racconto della residente, il caso non sarebbe isolato. Dopo la diffusione delle immagini, diverse persone l’hanno contattata segnalando episodi simili avvenuti nella stessa zona. C’è chi ha denunciato la scomparsa di scarpe lasciate all’esterno dell’abitazione e chi, nei giorni precedenti, ha subito il furto di una bicicletta.

Alcuni cittadini hanno anche riconosciuto dettagli compatibili con altri episodi. Un uomo ha riferito di aver notato un cappellino identico al proprio, rubato tempo fa, indossato dalla persona ripresa dalle telecamere. Un altro residente ha invece collegato le scarpe del sospetto a quelle immortalate durante un furto di bici.

La proprietaria della villetta ha spiegato di non voler presentare denuncia ai carabinieri. La decisione, racconta, nasce dai racconti di altre persone che si sarebbero sentite scoraggiate dopo episodi analoghi, ritenendo difficile ottenere interventi concreti per furti di questo tipo.

Sui social non sono mancati commenti polemici e preoccupati per la situazione della sicurezza in città. Alcuni utenti hanno invitato il sindaco a intervenire, mentre altri hanno messo in guardia la donna sulla diffusione del video online. In passato, infatti, chi aveva pubblicato immagini di ladri riconoscibili sui social sarebbe stato richiamato per possibili problemi legati alla privacy.