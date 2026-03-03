Montebelluna, 96enne cade da un albero mentre lo pota e muore

A Montebelluna un uomo di 96 anni è morto dopo essere precipitato da un albero mentre lo stava potando nel giardino di casa. Un ramo secco ha ceduto sotto il suo peso, facendolo cadere da circa dieci metri.

Tragedia nel pomeriggio in via Ponte di Legno a Montebelluna, in provincia di Treviso. Un uomo di 96 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un albero nel giardino della propria abitazione. Stava eseguendo alcuni lavori di potatura quando un appoggio ha ceduto improvvisamente.

Secondo quanto ricostruito, l’anziano era salito fino a un’altezza di circa dieci metri per tagliare alcuni rami. A un certo punto ha poggiato il piede su un ramo secco che si è spezzato. La caduta è stata violenta e non gli ha lasciato scampo.

Leggi anche: Colpito da un ramo mentre taglia un albero, muore 48enne a Tignale

Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’automedica di Pedemontana Emergenza ODV e un’ambulanza. I soccorritori hanno tentato ogni manovra possibile, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Il personale medico ha potuto solo constatare il decesso.