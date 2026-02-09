Cosenza, cade dal balcone mentre stende i panni: morta una donna di 46 anni

Una caduta dal balcone mentre stendeva il bucato si è rivelata fatale per una donna di 46 anni a Cassano allo Ionio. La tragedia è avvenuta nella mattinata del 9 febbraio davanti agli occhi dei passanti.

Tragedia a Cassano allo Ionio, nel Cosentino, dove una donna di 46 anni ha perso la vita dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, 9 febbraio, in una zona abitata del centro.

Secondo una prima ricostruzione, la donna si sarebbe affacciata dal balcone del suo appartamento, al secondo piano di una palazzina, per stendere alcuni panni. In quel momento avrebbe perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto e finendo sul marciapiede sottostante.

Leggi anche: A Torino morta una bambina di tre anni precipitata dal balcone

A notare il corpo a terra sono stati alcuni passanti, che hanno subito chiamato i soccorsi. Il personale del 118 è arrivato in pochi minuti, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.