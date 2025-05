Paolini sfida Tomljanovic al Roland Garros: orario, precedenti e dove vedere il match in diretta

Jasmine Paolini torna in campo oggi, mercoledì 28 maggio, per il secondo turno del Roland Garros 2025. La tennista azzurra affronta l’australiana Ajla Tomljanovic, numero 71 del ranking WTA, in un incontro in programma sul campo Philippe-Chatrier alle ore 12.

La sfida odierna segna il primo confronto diretto tra le due giocatrici. Paolini arriva all’appuntamento forte del recente trionfo agli Internazionali d’Italia e del successo al debutto contro la cinese Yue Yuan, battuta in due set nel primo turno dello Slam parigino.

Il match tra Paolini e Tomljanovic sarà visibile in diretta tv su Eurosport, disponibile anche tramite abbonamento Sky. Per lo streaming, l’incontro sarà trasmesso su Sky Go, NOW, Dazn, Timvision e Discovery+, garantendo ampia copertura per tutti gli appassionati di tennis.