Giro d'Italia 2026, la 17ª tappa tra Svizzera e Andalo può cambiare il ritmo della corsa

Giro d'Italia 2026, la 17ª tappa da Cassano d’Adda ad Andalo attraversa la Svizzera con tre salite di terza categoria. La partenza è fissata alle 12.10, arrivo previsto dopo le 17 con diretta tv su Rai ed Eurosport.

Il Giro d'Italia 2026 torna in strada oggi, mercoledì 27 maggio, con la 17ª tappa della corsa rosa. Dopo la giornata di riposo, il gruppo affronta una frazione di 202 chilometri che porterà i corridori da Cassano d’Adda ad Andalo, passando anche dal territorio svizzero.

La tappa propone un percorso senza grandi ascese alpine, ma con diversi tratti che potrebbero mettere alla prova il gruppo nella parte finale. I corridori dovranno affrontare due Gran premi della montagna di terza categoria, il Passo dei Tre Termini e la salita verso Cocca di Lodrina.

Dopo il traguardo volante di Roncone, il percorso entrerà nella fase decisiva con l’ascesa di Andalo-Lever, collocata a circa dieci chilometri dall’arrivo. In seguito ci sarà una discesa che porterà verso un ultimo tratto in salita di circa sei chilometri prima del rettilineo conclusivo.

La partenza ufficiale della 17ª frazione è prevista alle ore 12.10, mentre l’arrivo ad Andalo è stimato intorno alle 17.15. La corsa sarà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Rai e su Eurosport.

Per chi seguirà la gara in streaming, la tappa sarà disponibile su RaiPlay, Discovery+, Dazn, Prime Video Channels e Hbo Max.