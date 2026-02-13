Barbara D'Urso e la passione per il caffè, tra moka di design e ritorno in tv

Barbara D’Urso mostra sui social la sua collezione di moka, tra modelli romantici e pezzi firmati dal valore elevato. Intanto si parla di un possibile ritorno in tv dopo “Ballando con le stelle”.

Il «caffeuccio» è sempre stato un tratto distintivo delle sue trasmissioni, ma dietro quel rituale c’è una passione autentica. Barbara D’Urso, napoletana, ha raccontato sui social un lato poco noto della sua quotidianità: la raccolta di moka e macchinette per il caffè.

Nelle sue Instagram Stories ha mostrato alcuni pezzi della collezione, scegliendo un momento vicino a San Valentino per condividere modelli a tema. Tra questi una moka bianca e rossa decorata con cuoricini, accompagnata da una tazzina coordinata, e un’altra completamente rossa con la scritta “Love”.

Il pezzo più prezioso è arrivato alla fine del video: una moka firmata Dolce & Gabbana, dal valore vicino ai 100 euro. “È solo una parte della mia collezione”, ha detto la conduttrice, chiedendo ai follower quale modello preferissero.

La presenza sui social resta costante, mentre sul fronte televisivo si torna a parlare di nuovi progetti. Dopo l’uscita da Mediaset, D’Urso è rimasta lontana dagli studi per circa due anni, prima di riapparire come concorrente a Ballando con le stelle.

Tra esibizioni, piccoli infortuni e confronti accesi con la giuria, la partecipazione al programma ha riacceso l’attenzione sul suo nome. Si è iniziato a ipotizzare un ritorno stabile sul piccolo schermo, con un format tutto suo in Rai, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.