Diletta Leotta a Gardaland con Loris Karius e Aria, primo weekend dopo la nascita di Leonardo

Diletta Leotta si è concessa un weekend a Gardaland con Loris Karius e la figlia Aria dopo la nascita del piccolo Leonardo. La conduttrice ha scelto il parco divertimenti per trascorrere qualche ora di relax insieme ad amici e familiari.

Dopo la nascita del piccolo Leonardo, Diletta Leotta ha scelto di prendersi una pausa dagli impegni quotidiani e trascorrere un fine settimana in famiglia a Gardaland Resort insieme al marito Loris Karius e alla figlia Aria.

La conduttrice televisiva ha passato la giornata tra le attrazioni dedicate ai bambini, fermandosi nella zona Fantasy Kingdom accanto al celebre Albero di Prezzemolo. La famiglia ha poi visitato Peppa Pig Land e alcune delle aree più amate dai più piccoli, tra cui la tradizionale giostra dei cavalli.

Con loro erano presenti anche amici e parenti, che hanno condiviso il weekend tra passeggiate, giochi e attrazioni del parco. Il gruppo si è spostato tra le montagne russe e la DoReMi Farm, approfittando delle giornate di sole per concedersi qualche ora di svago.

Per Diletta Leotta si è trattato di uno dei primi momenti pubblici dopo il parto. Il piccolo Leonardo è nato lo scorso 8 maggio 2026 e la conduttrice aveva raccontato sui social il ritorno a casa insieme al nuovo arrivato, pubblicando alcune immagini della festa organizzata in famiglia per accoglierlo.

Il weekend a Gardaland è stato anche un’occasione per dedicare tempo alla primogenita Aria, che ha trascorso la giornata tra giochi e attrazioni insieme ai genitori.