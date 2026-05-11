Diletta Leotta torna a casa con Karius, il video con Leonardo e la piccola Aria

Diletta Leotta è tornata a casa con Loris Karius dopo la nascita di Leonardo, il secondo figlio della coppia. Nel video la piccola Aria accoglie il fratellino con entusiasmo.

Diletta Leotta ha lasciato l’ospedale ed è rientrata a casa con Loris Karius e il neonato Leonardo, secondo figlio della coppia dopo Aria, nata nell’agosto 2023. La conduttrice di Dazn ha condiviso su Instagram alcuni momenti del ritorno in famiglia.

Nel filmato, pubblicato sulle note di “I’m coming home” di Skylar Grey, Diletta appare sorridente mentre tiene tra le braccia il piccolo Leonardo. Accanto a lei c’è Karius, emozionato nel vivere i primi istanti a casa con il figlio appena nato.

Un momento centrale del video è l’incontro con Aria, la primogenita della coppia, che si mostra felice per l’arrivo del fratellino. La scena racconta il primo rientro a casa della famiglia dopo il parto.

“Back home as mom of two”, ha scritto Diletta Leotta nel post pubblicato su Instagram. Sotto al video sono arrivati numerosi messaggi di auguri, tra cui quelli di Federica Pellegrini e Andrea Iannone.