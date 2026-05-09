Diletta Leotta e Loris Karius di nuovo genitori, è nato il figlio Leonardo

Diletta Leotta ha partorito Leonardo l’8 maggio, diventando mamma per la seconda volta con Loris Karius. La coppia ha mostrato dall’ospedale i primi momenti con il neonato.

Diletta Leotta e Loris Karius hanno accolto il loro secondo figlio. Il piccolo Leonardo è nato venerdì 8 maggio e la notizia è stata condivisa dalla coppia con alcune immagini scattate in ospedale.

Nelle foto pubblicate sui social, la conduttrice appare sorridente dopo il parto, mentre tiene tra le braccia il neonato. Accanto a lei c’è il marito Loris Karius, che la abbraccia e le resta vicino nei primi momenti dopo la nascita.

Per la famiglia Leotta-Karius si tratta di un nuovo arrivo dopo la nascita di Aria, venuta al mondo il 16 agosto 2023. Anche la primogenita era presente in ospedale per conoscere il fratellino Leonardo.

Diletta Leotta e Loris Karius sono sposati dal 2024. Dopo l’annuncio della nascita, sui social sono arrivati molti messaggi di auguri da amici e volti noti dello sport e dello spettacolo, tra cui Bianca Balti, Martina Stella, Cristina Marino e Pierluigi Pardo.