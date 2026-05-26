Roma, dipendente del Viminale si lancia dal quarto piano e muore in ufficio

Dipendente del Viminale morto dopo un volo dal quarto piano questa mattina a Roma. L’uomo, vicino ai 60 anni, era arrivato regolarmente in ufficio prima della tragedia avvenuta intorno alle 9.30.

Tragedia questa mattina al Viminale, a Roma, dove un dipendente del ministero dell’Interno è morto dopo essersi lanciato dal quarto piano dell’edificio.

L’uomo, che aveva circa 60 anni, era arrivato regolarmente sul posto di lavoro nelle prime ore della mattinata. Poco dopo, intorno alle 9.30, si sarebbe gettato nel vuoto per cause che restano ancora da chiarire.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi all’interno del palazzo ministeriale. Sul caso stanno lavorando gli agenti della polizia, incaricati di ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali elementi utili per chiarire la dinamica dei fatti.