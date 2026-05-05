Bibione, donna muore dopo una caduta dal quarto piano: indagini su malore o gesto volontario

Una donna di 52 anni muore dopo una caduta dal quarto piano a Bibione, possibile malore o gesto volontario mentre si trovava nella casa per l’estate. Il marito era fuori al momento dei fatti, decisivo l’intervento dei vicini.

Tragedia nel litorale veneziano, dove una donna di 52 anni ha perso la vita dopo essere precipitata dal quarto piano di un edificio a Bibione. La vittima, residente in provincia di Udine, si trovava nella località balneare insieme al marito per preparare l’abitazione in vista della stagione estiva.

Secondo le prime ricostruzioni, al momento della caduta il marito non era in casa. È stato informato dell’accaduto soltanto al suo rientro. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, che hanno notato il corpo della donna sull’asfalto e hanno subito contattato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, ma per la 52enne non c’era più nulla da fare. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e capire cosa abbia provocato la caduta. Tra le ipotesi al vaglio ci sono un malore improvviso o un gesto volontario.

La salma è stata trasferita in obitorio, mentre resta in attesa il nulla osta per eventuali ulteriori accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria.