Dodicenne cade dal quarto piano a Bologna e muore dopo quattro giorni: indagini su un tragico incidente

Una caduta dal quarto piano, poi il ricovero in condizioni disperate e quattro giorni di lotta tra la vita e la morte. Una tragedia familiare avvenuta alla periferia di Bologna, sotto gli occhi dei genitori.

È morta dopo quattro giorni di agonia la ragazzina di 12 anni precipitata venerdì 30 gennaio dal quarto piano della palazzina in cui viveva, nella periferia di Bologna. La caduta è avvenuta all’interno dell’abitazione, mentre in casa erano presenti entrambi i genitori.

La giovane, che aveva una nota fragilità, è stata soccorsa immediatamente e trasportata d’urgenza all’Ospedale Maggiore. Fin dall’arrivo in pronto soccorso il quadro clinico è apparso estremamente grave, con lesioni incompatibili con una ripresa.

Nonostante i tentativi dei medici, le condizioni della dodicenne non sono mai migliorate. Dopo quattro giorni di ricovero, il suo cuore ha smesso di battere, lasciando sotto shock la famiglia e l’intero quartiere.

Subito dopo l’accaduto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno effettuato i primi accertamenti nell’appartamento e ascoltato i familiari. Al momento, gli investigatori escludono il coinvolgimento di terze persone.

L’ipotesi ritenuta più probabile resta quella di un tragico incidente domestico. Gli approfondimenti proseguono per chiarire con precisione la dinamica della caduta, ma non emergono elementi che facciano pensare a responsabilità esterne.