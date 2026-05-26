Medvedev fuori subito al Roland Garros, lite con la moglie durante il match contro Walton

Medvedev perde al debutto al Roland Garros sotto il caldo di Parigi e si innervosisce anche con la moglie Daria. Il russo cede nettamente ad Adam Walton e rivive l’eliminazione del 2025 al primo turno dello Slam francese.

Daniil Medvedev saluta il Roland Garros già al primo turno dopo la sconfitta contro l’australiano Adam Walton in una giornata soffocante a Parigi, con temperature oltre i 30 gradi. Il tennista russo è apparso in difficoltà fin dai primi scambi, perdendo il controllo del gioco e lasciando spazio alla frustrazione.

Il primo set, terminato 6-2 per Walton, ha mostrato un Medvedev nervoso e poco lucido. Tra proteste rivolte al proprio angolo e gesti di stizza, il russo ha vissuto momenti di forte tensione anche con la moglie Daria Medvedeva, presente sugli spalti.

Durante il match la donna ha cercato di scuoterlo dopo l’ennesima reazione nervosa. “Fa caldo per tutti. Tutti stanno soffrendo. Comportati come si deve!”, gli ha gridato dal box. Una frase che ha provocato la risposta immediata del tennista: “Quando inizierò a trovare il campo inizierò a comportarmi come si deve”.

La prova negativa conferma il momento complicato dell’ex numero uno del mondo, arrivato a Parigi dopo la semifinale persa agli Internazionali d’Italia contro Jannik Sinner. Anche stavolta il percorso nello Slam francese si interrompe subito, replicando l’eliminazione al debutto già vissuta nella passata edizione.