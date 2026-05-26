Antonella Elia contro Alessandra Mussolini, niente invito alla festa dopo il GF Vip

Antonella Elia racconta l’esclusione dalla festa di Alessandra Mussolini dopo il GF Vip e tira in ballo un vecchio insulto. Durante una diretta con Adriana Volpe, la showgirl ha spiegato perché non ha ricevuto l’invito ufficiale.

Tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini il clima resta teso anche dopo la fine del GF Vip. A riaccendere lo scontro è stata la festa organizzata dopo la finale del reality, prevista per il 5 giugno, alla quale la showgirl non sarebbe stata invitata ufficialmente.

Durante una diretta Instagram con Adriana Volpe, Antonella Elia ha raccontato di essere stata contattata il giorno successivo alla finale dal segretario dell’agente di Mussolini. La telefonata, secondo il suo racconto, serviva per anticiparle un invito alla serata. Dopo quel contatto, però, non sarebbe più arrivato nulla.

«Mi dissero che mi stavano cercando per invitarmi e io risposi di mandarmi tutto», ha spiegato la conduttrice, ancora amareggiata per il risultato del programma. Da quel momento, però, nessun messaggio o comunicazione ufficiale sarebbe stato recapitato.

Secondo Antonella Elia, il motivo del dietrofront sarebbe legato alle dichiarazioni rilasciate nei giorni precedenti sulla vincitrice del reality. La showgirl aveva infatti definito Alessandra Mussolini una “gallina” in alcune interviste dopo la finale.

La replica della diretta interessata non si era fatta attendere. Alessandra Mussolini aveva risposto ironicamente dicendo di “usare le piume”, alimentando così il botta e risposta tra le due protagoniste del programma.

Antonella Elia ha comunque chiarito che non avrebbe partecipato alla festa neppure in presenza di un invito ufficiale. «Non sarei andata a festeggiare la vincitrice», ha dichiarato senza cambiare posizione sul risultato finale del reality.

Nel corso della stessa diretta, il tono della conversazione è cambiato quando il discorso si è spostato sul rapporto con Adriana Volpe. Dopo gli scontri iniziali nella Casa, tra le due è nato un legame molto stretto.

Antonella Elia ha raccontato di aver scoperto con Adriana Volpe un’amicizia diversa da quelle vissute in passato, fatta di affetto e complicità quotidiana. La stessa Volpe ha ammesso di non immaginare un riavvicinamento dopo le tensioni avute all’inizio dell’esperienza televisiva.