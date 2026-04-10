Gf Vip Antonella Elia esplode contro Alessandra Mussolini dopo il bacio provocatorio

Antonella Elia perde la calma al Grande Fratello Vip dopo il ritorno di Alessandra Mussolini e un bacio provocatorio che riaccende vecchi contrasti. La tensione esplode davanti agli altri concorrenti, tra accuse e sfoghi accesi.

La convivenza nella casa del Grande Fratello Vip torna a farsi incandescente con il rientro di Alessandra Mussolini, accompagnata da Lucia Ilardo. A scatenare il nuovo scontro è stato un gesto inatteso, un bacio plateale rivolto agli altri inquilini che ha lasciato tutti sorpresi e ha riacceso tensioni mai sopite.

Tra i più colpiti dalla scena c’è stata Antonella Elia, che ha reagito con durezza, leggendo quel gesto come una provocazione diretta. L’attrice ha parlato apertamente di un atteggiamento costruito e poco sincero, definendolo una messa in scena e accusando Mussolini di volerla mettere in difficoltà davanti al gruppo.

Leggi anche: Gf Vip, scontro tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini dopo la prova di apnea

Il rapporto tra le due, un tempo cordiale, si è deteriorato negli ultimi giorni tra battute pungenti e discussioni sempre più frequenti. Le provocazioni andate in onda nell’ultima puntata avevano già incrinato definitivamente l’equilibrio, portando il confronto su un piano personale.

Nonostante un iniziale tentativo di calmare gli animi, la situazione è presto degenerata. Antonella Elia ha alzato i toni, lamentando di essere costretta a convivere con chi, a suo dire, la prende di mira continuamente. Nel suo sfogo ha chiesto perché debba sopportare certe situazioni, parlando apertamente di imitazioni e comportamenti che ritiene offensivi.

Adriana Volpe ha provato a intervenire per riportare serenità, ma senza successo. Poco dopo è stato Raimondo Todaro ad accompagnare Elia lontano dal gruppo per cercare di farla calmare. Intanto, tra gli altri concorrenti cresce la convinzione che il confronto abbia ormai superato ogni limite, come sottolineato apertamente anche dalla stessa Volpe.