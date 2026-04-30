Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini resta nella Casa dopo lo scontro con Antonella Elia

Alessandra Mussolini resta al Grande Fratello Vip dopo lo scontro con Antonella Elia e le numerose nomination ricevute. La tensione nasce dopo la puntata del 28 aprile, con accuse e lacrime che portano a un ripensamento improvviso.

Dopo la diretta del 28 aprile, Alessandra Mussolini aveva seriamente pensato di lasciare il Grande Fratello Vip. Le nomination ricevute e una discussione accesa con Antonella Elia l’avevano messa in difficoltà, fino a spingerla a preparare le valigie e avvicinarsi alla porta rossa.

Il confronto con la showgirl era esploso durante la cena successiva alla puntata. Mussolini aveva accusato Elia di avere un atteggiamento ostile verso le donne, dando il via a uno scontro diretto che ha segnato la serata. Poco dopo, visibilmente provata, si era lasciata andare alle lacrime e aveva annunciato l’intenzione di uscire dal gioco.

Nel giro di poche ore, però, il clima è cambiato. Alcuni concorrenti sono intervenuti per farle cambiare idea e convincerla a restare. A quel punto, l’ex parlamentare ha fatto marcia indietro, riprendendo le valigie e riportandole in camera. Un gesto accompagnato da una frase provocatoria rivolta proprio ad Antonella Elia, che ha riacceso la tensione tra le due.

La reazione di Antonella Elia non si è fatta attendere. Davanti agli altri inquilini ha messo in dubbio la sincerità della crisi di Mussolini, accusandola di aver inscenato tutto. Il tono si è fatto ancora più duro durante un confronto con Adriana Volpe, dove ha espresso irritazione anche verso gli altri concorrenti, colpevoli a suo dire di aver cambiato atteggiamento nel giro di poche ore.

Lo scontro ha lasciato strascichi evidenti nella Casa, con rapporti sempre più tesi e divisioni tra i concorrenti che continuano ad alimentare il clima acceso del reality.