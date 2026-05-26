Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni, nozze all'Argentario il 13 giugno

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni si sposano il 13 giugno all’Argentario dopo quasi dieci anni insieme. La coppia, già genitore della piccola Anna, avrebbe scelto la Toscana per celebrare le nozze in una località legata alla loro vita privata.

Per Tommaso Paradiso il 2026 sarà un anno da ricordare anche fuori dalla musica. Dopo l’esperienza al Festival di Sanremo, il cantautore romano è pronto a sposare Carolina Sansoni, compagna con cui condivide una relazione iniziata quasi dieci anni fa e dalla quale, nell’aprile 2025, è nata la figlia Anna.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, la cerimonia sarebbe fissata per il prossimo 13 giugno. La coppia avrebbe scelto l’Argentario, in Toscana, come luogo per il matrimonio. Una destinazione che non arriva per caso, visto il forte legame dei due con il mare e con quella zona frequentata abitualmente dalla famiglia.

Paradiso e Sansoni vivono infatti a Fiumicino, sul litorale romano, una scelta che riflette la loro passione per gli spazi sul mare e per una quotidianità lontana dal centro della capitale. Carolina Sansoni, imprenditrice digitale e fondatrice di Talk in Pills, in passato ha lavorato anche con marchi internazionali della moda come Tom Ford e Stella McCartney.

La loro storia sarebbe iniziata nel 2017 durante una partita della Lazio allo stadio Olimpico. Il cantante, tifoso biancoceleste da sempre, avrebbe conosciuto lì quella che sarebbe poi diventata la sua compagna di vita. Da allora il rapporto è cresciuto lontano dai riflettori fino alla nascita della loro prima figlia.

Anche la musica di Paradiso negli anni ha raccontato questa relazione. Il brano “Questa nostra stupida canzone d’amore” era stato dedicato proprio a Carolina Sansoni, mentre a Sanremo il cantante ha portato “I romantici”, canzone ispirata alla sua esperienza da padre.

Negli ultimi mesi il nome dell’ex leader dei Thegiornalisti era finito al centro dell’attenzione anche per un episodio avvenuto durante un concerto al Palapartenope di Napoli. A causa di un problema tecnico all’audio, il cantante aveva lanciato il microfono sul palco, salvo poi spiegare subito l’accaduto al pubblico.