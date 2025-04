Tommaso Paradiso papà per la prima volta: è nata Anna

Tommaso Paradiso è diventato papà. Il cantante e la compagna Carolina Sansoni hanno accolto la loro prima figlia, Anna. L'annuncio è arrivato sui social attraverso uno scatto tenero che ritrae Paradiso con la neonata sul petto. Carolina Sansoni ha scritto: "Papà dice che sei arrivata prima perché non vedevi l'ora di conoscerci. Lui è un eterno romantico, vedrai, ed è anche per questo che lo amo molto. Benvenuta in questo pazzo mondo piccola Anna, non vedo l’ora di fare questo viaggio insieme a te", senza specificare la data di nascita.

Numerosi i messaggi di auguri ricevuti dalla coppia. Emma Marrone ha commentato: "Auguri ragazzi. Sono emozionata per voi. Vi amo", mentre Francesca Michielin ha scritto: "Congratulazioni, quanta bellezza". Anche Tiromancino ha lasciato un messaggio affettuoso: "Che meraviglia".

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni sono insieme dalla primavera del 2017, quando si sono conosciuti durante una partita di calcio. Da allora il loro legame si è rafforzato fino ad arrivare oggi alla nascita della loro bambina, Anna.

