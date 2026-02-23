Tommaso Paradiso si sposa a giugno 2026 con Carolina Sansoni

Tommaso Paradiso si sposa a giugno 2026 dopo Sanremo con Carolina Sansoni. Pubblicate le nozze a Roma, dove il cantante è stato visto in Comune nei giorni scorsi mentre avviava le pratiche ufficiali.

Tommaso Paradiso è pronto a dire sì. Dopo l’esperienza al Festival di Sanremo 2026, il cantautore romano ha fissato il matrimonio con la compagna Carolina Sansoni per giugno. Nei giorni scorsi è stato visto negli uffici del Comune di Roma per le pratiche legate alle pubblicazioni.

La relazione tra l’ex leader dei The Giornalisti e l’imprenditrice dura da diversi anni. I due si sono conosciuti nel 2017 e da allora hanno costruito un legame solido, lontano dai riflettori ma costante nel tempo.

Leggi anche: Sabrina Ferilli a Sanremo 2026 con Tommaso Paradiso nella serata delle cover Il Festival di Sanremo 2026 prende forma: tra ospiti confermati e nuove indiscrezioni spunta il ritorno di Sabrina Ferilli, attesa all’Ariston durante la serata delle cover insieme a Tommaso Paradiso.

Nel 2025 è arrivata anche la loro prima figlia, Anna. La nascita della bambina ha segnato una tappa importante per la coppia, che ora si prepara a ufficializzare il rapporto con il matrimonio.

Carolina Sansoni, nata a Roma nel 1992, lavora nel mondo digitale e della moda. Dopo gli studi nella capitale, si è trasferita a Londra dove ha approfondito comunicazione e marketing, specializzandosi poi in fashion business all’Istituto Marangoni.

L’incontro tra i due risale a una partita di calcio. Da allora Sansoni è diventata anche fonte di ispirazione per Paradiso, che le ha dedicato il brano “Questa nostra stupida canzone d’amore”.