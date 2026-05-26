Baywatch torna su Fox, Stephen Amell guida il reboot nel ruolo del figlio di Mitch

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Stephen Amell rilancia Baywatch con il reboot Fox e un teaser social che riporta in scena costumi rossi e corse sulla spiaggia. La nuova serie debutterà a gennaio con 12 episodi e un cast rivolto anche al pubblico più giovane.

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A venticinque anni dalla fine della serie originale, Baywatch prepara il ritorno in televisione con un reboot già annunciato da Fox. Le prime immagini sono arrivate attraverso un breve teaser pubblicato sui social da Stephen Amell, uno dei protagonisti della nuova produzione. Nel filmato compaiono i nuovi bagnini della squadra di salvataggio di Los Angeles, impegnati tra pattugliamenti in spiaggia e le immancabili corse sulla sabbia al rallentatore. Tornano anche gli elementi più riconoscibili dello show, dai costumi rossi ai pantaloncini coordinati, accompagnati dalla storica sigla che ha segnato il successo della serie negli anni Novanta. Fox ha ordinato una prima stagione composta da 12 episodi, con debutto fissato per gennaio. La nuova trama mantiene un legame diretto con la storia originale. Stephen Amell interpreterà infatti Hobie Buchannon, il figlio ormai adulto di Mitch, il personaggio reso celebre da David Hasselhoff. Accanto a lui ci sarà Jessica Belkin nel ruolo di Charlie, una ragazza che Hobie scoprirà essere sua figlia. Nel cast figurano anche Hassie Harrison nei panni di Nat, Noah Beck nel ruolo di Luke e Shay Mitchell, che interpreterà Trina, ex avvocatessa decisa a cambiare vita entrando nella squadra dei guardaspiaggia. Per il pubblico italiano il ritorno della serie riporta alla memoria uno dei programmi simbolo dei pomeriggi di Italia 1 tra anni Novanta e Duemila. L’emittente trasmise quasi tutte le stagioni della serie originale, diventata uno dei fenomeni televisivi più seguiti di quel periodo. Il nuovo progetto punta ora a rilanciare il marchio con personaggi aggiornati, maggiore attenzione ai social e un cast pensato anche per le nuove generazioni, senza rinunciare agli elementi che hanno reso celebre la serie in tutto il mondo.

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