Ryan Kiera Armstrong è la nuova Buffy: nel reboot firmato Chloé Zhao torna anche Sarah Michelle Gellar

Ryan Kiera Armstrong sarà la nuova cacciatrice di vampiri nel reboot/sequel di Buffy l’Ammazzavampiri, progetto già molto atteso che segna anche il ritorno di Sarah Michelle Gellar e vede la regia della premio Oscar Chloé Zhao. L’annuncio è stato accolto con entusiasmo dai fan della serie cult degli anni ’90.

Sarah Michelle Gellar elogia la giovane protagonista

In un post condiviso sui social, Gellar ha raccontato di aver capito subito che Armstrong fosse la scelta perfetta: “Dal momento in cui ho visto l’audizione di Ryan ho capito che c’era solo una ragazza che volevo al mio fianco, ed era lei. È un dono avere quell’intelligenza emotiva e talento a un’età così giovane. Senza dimenticare il suo sorriso, capace di illuminare anche la stanza più buia”.

Nata a New York nel 2010, Ryan Kiera Armstrong ha debuttato sul piccolo schermo a soli 7 anni nella serie canadese Chiamatemi Anna. Nel 2019 ha fatto il suo ingresso nel cinema con Attraverso i miei occhi, apparendo poi nello stesso anno in It – Capitolo due diretto da Andy Muschietti.

Dai Marvel Studios a Star Wars: una carriera già stellare

Nel 2021 ha recitato in Black Widow dei Marvel Studios, diretta da Cate Shortland. I ruoli da protagonista sono arrivati con il remake del 2022 Firestarter, tratto dal romanzo di Stephen King, e con il western The Old Way del 2023. Ha inoltre fatto parte del cast principale di American Horror Story e della serie Disney Star Wars: Skeleton Crew.

Con il reboot di Buffy, Ryan Kiera Armstrong eredita un ruolo iconico e si prepara a conquistare una nuova generazione di fan sotto la guida di Chloé Zhao e con il supporto della storica protagonista Sarah Michelle Gellar.