Too Hot to Handle Italia torna su Netflix con Selvaggia Lucarelli alla guida

La seconda stagione di Too Hot to Handle Italia arriva su Netflix con Selvaggia Lucarelli alla guida, pronta a mettere alla prova nuovi concorrenti in una location esclusiva dove resistere alle tentazioni sarà fondamentale.

La nuova edizione di Too Hot to Handle Italia è pronta a debuttare su Netflix con un volto noto al pubblico italiano. A guidare il reality sarà Selvaggia Lucarelli, chiamata a dirigere un gruppo di concorrenti alle prese con una sfida tanto semplice quanto complicata: rinunciare ai propri impulsi per restare in gioco.

Il programma, prodotto da Fremantle, ripropone il meccanismo già noto del format internazionale. Un gruppo di single viene riunito in una destinazione da cartolina, ma con una regola precisa: niente contatti fisici né relazioni intime. Ogni violazione comporta una riduzione del premio finale.

Leggi anche: Ilary Blasi torna al Grande Fratello Vip tra emozione e battute con Selvaggia Lucarelli

In questo scenario, tra attrazioni improvvise e momenti di tensione, i partecipanti dovranno dimostrare autocontrollo per non compromettere il montepremi. La presenza di Lucarelli promette un ritmo serrato e interventi diretti nei momenti chiave del percorso.

La seconda stagione punta su dinamiche più complesse e colpi di scena, con l’obiettivo di alzare la posta rispetto al debutto italiano. I nuovi concorrenti saranno messi alla prova fin dal primo momento, tra strategie personali e inevitabili cedimenti.