Roland Garros, caldo record a Parigi per il debutto di Sinner contro Tabur

Sinner debutta al Roland Garros con l’allerta caldo su Parigi e temperature oltre i 30 gradi. Il match serale contro Tabur arriva in una delle giornate più torride mai registrate in Francia a maggio.

Jannik Sinner si prepara all’esordio al Roland Garros 2026 in una Parigi soffocata dal caldo. Oggi, martedì 26 maggio, il numero uno azzurro affronta il francese Clement Tabur al primo turno dello Slam parigino, mentre sulla capitale francese pesa un’allerta gialla diffusa da Météo-France per l’aumento delle temperature.

La regione dell’Ile-de-France sta vivendo un anticipo d’estate con valori eccezionali per il periodo. Le previsioni indicano punte oltre i 30 gradi e Parigi potrebbe toccare i 32, un dato raro per il mese di maggio e vicino ai record storici registrati in Francia in questo periodo dell’anno.

Il caldo rischia di diventare un fattore decisivo anche sui campi del Roland Garros. Gli impianti principali, il Philippe Chatrier e il Suzanne Lenglen, dispongono del tetto retrattile che permette di trasformare rapidamente le strutture in campi indoor, soluzione utilizzata soprattutto durante le sessioni serali o in caso di pioggia.

Proprio la programmazione in serata del match di Sinner potrebbe offrire condizioni più gestibili rispetto alle ore centrali della giornata, quando il sole e l’afa stanno mettendo alla prova giocatori e pubblico.

L’Atp ha già introdotto nuove misure per fronteggiare le temperature elevate durante i tornei. Il regolamento prevede un cooling break di dieci minuti quando il termometro supera i 30 gradi, mentre oltre i 32 non viene esclusa la sospensione temporanea degli incontri per tutelare la salute degli atleti.