Roland Garros, debutto per Sinner contro Tabur e sfide delicate per Arnaldi e Darderi

Sinner debutta al Roland Garros contro Tabur, Arnaldi e Darderi cercano il secondo turno a Parigi. In campo anche Cocciaretto nel terzo giorno dello Slam francese.

Terza giornata di gare al Roland Garros 2026 e riflettori puntati su Jannik Sinner, atteso questa sera all’esordio nel torneo parigino. Il numero uno del tennis italiano affronterà il francese Clement Tabur sul Court Philippe-Chatrier, nel match in programma non prima delle 20.15.

La giornata di martedì 26 maggio vedrà impegnati anche altri tennisti italiani. Matteo Arnaldi sfiderà l’olandese Tallon Griekspoor sul Court 7, mentre Luciano Darderi se la vedrà con l’austriaco Sebastian Ofner nello stesso campo. Elisabetta Cocciaretto, invece, affronterà la qualificata russa Alina Korneeva sul Court 13.

Ad aprire il programma sul Philippe-Chatrier sarà Aryna Sabalenka contro Jessica Bouzas Maneiro. Sul centrale di Parigi spazio anche alla sfida tra Alexandre Muller e Stefanos Tsitsipas e all’incontro tra Coco Gauff e Taylor Townsend.

Sul Suzanne-Lenglen debutteranno Daniil Medvedev contro Adam Walton e Naomi Osaka contro Laura Siegemund. In campo anche Felix Auger-Aliassime, opposto a Daniel Altmaier.

Tra gli altri incontri della giornata spiccano Marin Cilic contro il giovane francese Moise Kouame sul Simonne-Mathieu, Madison Keys contro Hanne Vandewinkel e Jessica Pegula contro Kimberly Birrell.

Nel torneo maschile sono attesi anche Alexander Bublik contro Jan-Lennard Struff e Cameron Norrie contro Adolfo Daniel Vallejo. Tra le donne spazio a Emma Navarro, Anna Kalinskaya e Alycia Parks.

Le partite del torneo saranno trasmesse in diretta tv sui canali Eurosport. Gli incontri saranno disponibili anche in streaming su Discovery+, HBO Max, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.