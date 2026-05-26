Garlasco, Lovati difende Sempio sui soliloqui e rilancia sulla macchinazione del 2007

Massimo Lovati torna sul caso Garlasco e difende Andrea Sempio dopo i soliloqui finiti nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. L’avvocato sarà processato a Milano per diffamazione dal 14 settembre.

Massimo Lovati interviene ancora sull’inchiesta che coinvolge Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi e prende posizione sui soliloqui attribuiti al 37enne, entrati negli atti investigativi. L’ex legale di Sempio sostiene che non si possano trasformare i pensieri in elementi di colpevolezza.

Secondo Lovati, ognuno è libero di pensare ciò che vuole senza rischiare conseguenze penali. Per spiegare il concetto ha fatto riferimento a situazioni comuni, dai giudizi verso politici e forze dell’ordine fino alle polemiche nel calcio, osservando che molte persone esprimono o formulano pensieri critici senza che questo possa diventare motivo di accusa.

Le dichiarazioni sono arrivate nel giorno in cui il legale è stato rinviato a processo a Milano per diffamazione nei confronti dello studio Giarda, che in passato aveva assistito Alberto Stasi, condannato per il delitto di Garlasco. L’udienza è stata fissata per il 14 settembre.

Lovati ha spiegato di aspettarsi questa decisione, definendola una conseguenza inevitabile dopo la scelta di non ricorrere a riti alternativi. Assistito dall’avvocato Fabrizio Gallo, si prepara ora al dibattimento.

L’ex difensore di Sempio è tornato anche sulle sue precedenti dichiarazioni riguardo a una presunta “macchinazione” ai danni del suo assistito. Alla domanda se confermerebbe ancora oggi quella versione, ha risposto che preferisce rinviare ogni chiarimento all’apertura del processo, aggiungendo che più avanti renderà noti ulteriori dettagli legati ai fatti del 2007.