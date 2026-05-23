Garlasco, scontro in diretta tra Bruzzone e Lovati sui soldi di Sempio a Quarto Grado

Andrea Sempio torna al centro del caso Garlasco dopo uno scontro in diretta tra Massimo Lovati e Roberta Bruzzone. A Quarto Grado si è discusso dei compensi ricevuti dai legali e delle telefonate finite sotto osservazione.

Il delitto di Garlasco è tornato al centro del dibattito televisivo con un acceso confronto andato in onda venerdì 22 maggio durante la trasmissione Quarto Grado su Rete Quattro. In studio si sono scontrati la criminologa Roberta Bruzzone e l’avvocato Massimo Lovati, che in passato ha assistito Andrea Sempio nelle prime fasi dell’inchiesta.

La discussione è partita dalle contestazioni mosse dalla Bruzzone sulla gestione economica della difesa di Sempio. La criminologa ha criticato la mancata documentazione relativa all’attività svolta dai legali, sostenendo che la famiglia del giovane avrebbe versato circa 56mila euro in contanti senza ricevere una rendicontazione dettagliata.

Nel corso del programma Bruzzone ha accusato gli avvocati coinvolti di aver approfittato della situazione, parlando apertamente di comportamenti non compatibili con l’etica professionale. Ha inoltre invitato Lovati a chiarire la propria posizione e a rendere trasparenti i compensi ricevuti.

L’avvocato ha reagito con toni molto duri. Prima ha spiegato di non avere l’abitudine di rendere pubblica la propria attività professionale, poi il confronto è degenerato fino a una frase offensiva rivolta alla criminologa. Il conduttore Gianluigi Nuzzi è intervenuto immediatamente per fermare la lite e riportare la calma in studio.

Dopo la pausa pubblicitaria, Lovati ha chiesto scusa per l’espressione utilizzata, spiegando di essersi lasciato trascinare dalla tensione del momento. Ha anche precisato di aver sempre avuto rapporti cordiali con Bruzzone, sostenendo però di essere stato trasformato nel principale bersaglio della puntata.

Il confronto è proseguito anche sugli aspetti legati all’inchiesta. Lovati si è definito un avvocato “sui generis”, dicendo di preferire l’improvvisazione in aula ai documenti scritti. Restano però al centro delle polemiche i soldi consegnati dalla famiglia Sempio ai difensori e alcune telefonate tra Andrea Sempio, un altro legale e l’ex carabiniere Silvio Sapone, elementi che continuano ad alimentare dubbi e discussioni sul caso.