Cassano contro Allegri, attacco duro sul Milan e via libera a Iraola per la panchina

Cassano attacca Allegri dopo il flop del Milan e promuove Iraola per la panchina rossonera. L’ex attaccante critica la gestione dell’allenatore livornese e indica il tecnico del Bournemouth come profilo ideale per rilanciare il club.

Antonio Cassano torna a parlare del Milan e lo fa con toni molto pesanti nei confronti di Massimiliano Allegri. Durante la trasmissione Viva El Futbol, l’ex attaccante rossonero ha commentato la stagione negativa del club, chiusa fuori dalla Champions League dopo il quinto posto in campionato, prendendo di mira l’allenatore appena sollevato dall’incarico.

Cassano ha definito il Milan “unico nel mondo”, accusando Allegri di aver impoverito la squadra sul piano del gioco e dell’identità. L’ex fantasista barese ha dichiarato che, da tifoso, proverebbe vergogna per quanto accaduto durante la gestione tecnica dell’allenatore livornese.

L’ex numero 99 rossonero ha poi parlato della possibile scelta di Andoni Iraola, attuale tecnico del Bournemouth, considerandola coerente con l’idea di costruire una squadra moderna e offensiva. Secondo Cassano, puntare sull’allenatore spagnolo significherebbe seguire un modello di calcio europeo con l’obiettivo di tornare competitivo ad alti livelli.

Nel suo intervento, Cassano ha descritto Iraola come un allenatore “unico e meraviglioso”, spiegando che il Milan farebbe bene ad affidargli la guida tecnica. Allo stesso tempo ha avvertito il tecnico basco sulle difficoltà dell’ambiente italiano, parlando di un clima spesso ostile e pieno di critiche preventive.

Cassano ha sostenuto che in campionati come Premier League, Liga e Bundesliga il confronto sia meno condizionato da rivalità personali e atteggiamenti negativi. Per questo motivo ha invitato Iraola a riflettere bene prima di accettare un eventuale trasferimento in Serie A, pur dicendosi felice all’idea di vederlo sulla panchina rossonera.

Secondo l’ex attaccante, il Milan partirebbe già avvantaggiato scegliendo un allenatore con idee innovative e un’identità tattica definita. Per Cassano, l’arrivo di Iraola rappresenterebbe già “il 50% del lavoro” necessario per rilanciare il club.