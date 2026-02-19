Milan Como tensione in panchina Allegri espulso nel finale
Massimiliano Allegri viene espulso nel finale di Milan-Como dopo uno scontro acceso vicino alla panchina ospite, nato da un fallo su Saelemaekers. Il tecnico protesta e viene allontanato tra le proteste.
Nel recupero della 24ª giornata di Serie A tra Milan e Como, Massimiliano Allegri è stato espulso nei minuti conclusivi dopo un acceso confronto a bordo campo. Tutto nasce da un contrasto su Saelemaekers, rimasto a terra vicino alla panchina della squadra ospite.
L’episodio accende subito gli animi. L’esterno belga si confronta con alcuni membri dello staff guidato da Fabregas e la situazione degenera rapidamente. Dalla panchina rossonera interviene Allegri, deciso a difendere il proprio giocatore, ma il confronto si trasforma in una discussione sempre più animata.
Il quarto uomo richiama l’attenzione dell’arbitro Mariani, che si avvicina e prende una decisione immediata. Cartellino rosso per l’allenatore del Milan, tra la sorpresa generale. Allegri resta incredulo e prova a spiegarsi, sostenendo di non aver fatto nulla per meritare l’espulsione.
Le proteste non cambiano l’esito. Il tecnico deve lasciare la panchina e dirigersi verso gli spogliatoi, mentre la partita riprende con un clima ancora teso attorno al campo.