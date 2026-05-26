Belén Rodriguez soccorsa a Milano: trovata in stato confusionale nel suo appartamento di Brera, escluso gesto estremo

Belén Rodriguez è stata soccorsa a Milano dopo le urla provenienti dal suo appartamento in zona Brera. I vigili del fuoco hanno trovato la showgirl in stato confusionale, incapace di parlare normalmente e chiusa in bagno.

Nuovi particolari emergono sul ricovero di Belén Rodriguez avvenuto nelle scorse ore a Milano. Come segnala Fanpage.it L’intervento dei soccorritori è scattato dopo alcune segnalazioni arrivate dai residenti del palazzo dove vive la showgirl, nel quartiere Brera. Diversi condomini hanno riferito di aver sentito urla e richieste di aiuto provenire dall’abitazione al quarto piano.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco della sede centrale di via Messina, insieme ai sanitari del 118 e agli agenti della Polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito, Rodriguez si trovava sola in casa e non era in grado di aprire la porta d’ingresso. I pompieri hanno quindi deciso di intervenire forzando l’accesso all’appartamento per accelerare i soccorsi.

Una volta entrati, gli operatori hanno trovato la conduttrice in evidente stato confusionale. In un primo momento si sarebbe spostata su un piccolo balcone comunicante con l’appartamento, per poi chiudersi nel bagno. I soccorritori hanno spiegato che la donna aveva bloccato la porta senza ricordare il motivo e riusciva a rispondere soltanto con poche parole e monosillabi.

Le forze dell’ordine escludono in modo netto l’ipotesi di un gesto volontario o estremo. L’intervento è stato gestito come un soccorso urgente legato alle condizioni psicofisiche della persona presente nell’abitazione.

Nel frattempo proseguono anche alcune verifiche della Polizia Locale di Milano su una serie di lievi incidenti stradali avvenuti nelle ore precedenti in centro città. Gli accertamenti riguardano un suv Land Rover Defender che potrebbe essere collegato alla showgirl. Al momento non esistono conferme ufficiali sul fatto che alla guida del mezzo ci fosse realmente Rodriguez.