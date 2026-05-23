Belen Rodriguez, baci con un uomo misterioso a Milano durante una serata alla Terrazza Aperol

Belen Rodriguez è stata fotografata a Milano mentre bacia un uomo misterioso durante una serata in centro. Dopo aver raccontato in tv di essere single da due anni, la showgirl argentina sembra aver ritrovato la passione.

Belen Rodriguez torna al centro del gossip dopo essere stata fotografata in compagnia di un uomo misterioso durante una serata milanese. La showgirl argentina, che poche settimane fa aveva raccontato in televisione di essere single da tempo, è stata vista in atteggiamenti molto affettuosi nel corso di un evento organizzato nel cuore della città.

Le immagini arrivano dalla Terrazza Aperol, locale affacciato su piazza Duomo, dove si è svolto il release party del cantante Samurai Jay. Belen ha partecipato alla serata insieme ad alcune amiche, attirando subito l’attenzione dei presenti. Accanto a lei, però, c’era anche un uomo mai visto prima al suo fianco.

Secondo quanto riportato dal settimanale che ha diffuso le fotografie, l’uomo sarebbe rimasto inizialmente in disparte osservando la conduttrice mentre ballava e si divertiva nel locale. Più tardi i due si sarebbero appartati nella zona riservata della terrazza, dove tra chiacchiere e sorrisi sarebbe scattato anche un bacio appassionato.

Nel corso della serata le effusioni non sarebbero rimaste isolate. I due sono stati immortalati più volte vicini e complici, senza particolare attenzione a nascondersi dagli sguardi degli altri ospiti presenti all’evento.

Solo qualche giorno fa, ospite del programma “È sempre mezzogiorno” condotto da Antonella Clerici, Belen aveva parlato con ironia della propria situazione sentimentale. La showgirl aveva raccontato di essere single da circa due anni, definendo quel periodo quasi un record personale.

Intanto, oltre alla vita privata, cresce anche l’attesa per il possibile ritorno della Rodriguez in televisione con un ruolo di primo piano all’Isola dei famosi. Negli ultimi giorni lei stessa aveva confermato il proprio interesse verso il reality, ricordando l’esperienza vissuta in passato come concorrente e lasciando aperta la porta a una nuova avventura sul piccolo schermo.