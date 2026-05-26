Belen Rodriguez, malore in casa a Milano: soccorsa all'alba e trasportata in ospedale

Belen Rodriguez è stata soccorsa nella sua casa di Milano dopo un malore avvenuto all’alba. I vicini hanno sentito le sue richieste d’aiuto e hanno chiamato il 112 mentre la showgirl era chiusa nell’appartamento.

Belen Rodriguez è stata soccorsa nella mattinata di lunedì 25 maggio nel suo appartamento in zona Brera, a Milano, dopo un malessere che ha richiesto l’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine. L’allarme è scattato poco dopo le 7, quando alcuni residenti del palazzo hanno sentito provenire dall’abitazione urla e richieste di aiuto.

Secondo le informazioni emerse, uno dei vicini avrebbe contattato il 112 dopo aver sentito la conduttrice chiedere soccorso. Sul posto sono arrivati ambulanza, polizia e vigili del fuoco. La showgirl si trovava all’interno della casa con la porta chiusa a chiave e, mentre i pompieri stavano preparando l’intervento per aprire l’ingresso, avrebbe deciso di aprire autonomamente.

I sanitari hanno poi accompagnato la conduttrice in ospedale in codice giallo per gli accertamenti del caso. Chi era presente durante i soccorsi avrebbe riferito che la showgirl appariva in uno stato di alterazione psicofisica.

Per consentire l’intervento dei mezzi di emergenza, la polizia ha temporaneamente bloccato la circolazione nella strada a senso unico dove si trova lo stabile. Alla fine non è stato necessario forzare la porta dell’abitazione.

Negli ultimi mesi Belen Rodriguez aveva parlato pubblicamente delle difficoltà affrontate sul piano personale. Nel novembre 2025 aveva spiegato sui social di aver sofferto in passato di attacchi di panico e depressione, raccontando anche un episodio avvenuto durante un evento pubblico, quando aveva assunto più calmanti in un momento di forte fragilità emotiva.

In quel video pubblicato su Instagram, la showgirl aveva raccontato quanto fosse complicato convivere con certe fragilità lavorando sotto i riflettori e con l’esposizione continua del proprio privato.