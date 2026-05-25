Roland Garros, Djokovic batte Mpetshi Perricard e festeggia con un balletto in campo

Djokovic torna a vincere al Roland Garros dopo il ko di Roma e festeggia con un balletto davanti al pubblico parigino. Il serbo ha superato Mpetshi Perricard al debutto, lasciandosi andare a una scena divertente durante l’intervista in campo.

Novak Djokovic ritrova il successo al Roland Garros e si concede anche un momento di spettacolo davanti al pubblico di Parigi. Il tennista serbo ha superato al primo turno il francese Giovanni Mpetshi Perricard nella giornata di domenica 24 maggio, interrompendo un periodo complicato iniziato con l’eliminazione all’esordio agli Internazionali d’Italia.

Per Djokovic si tratta di una vittoria che mancava dallo scorso marzo. Dopo il match, il serbo si è fermato per la consueta intervista a bordo campo e ha subito scherzato con gli spettatori presenti sugli spalti. “Non sono andato male no?”, ha detto sorridendo, scatenando la reazione divertita del pubblico.

Pochi istanti dopo è partito il siparietto che ha acceso il centrale parigino. Djokovic ha abbassato lo sguardo, accennato una smorfia e iniziato a muovere il bacino accompagnando il ritmo con le braccia, improvvisando una piccola danza celebrativa che ha fatto sorridere anche lui.

La scena è diventata rapidamente uno dei momenti più commentati della giornata al torneo francese. Dopo settimane difficili e risultati lontani dalle sue abitudini, il serbo ha mostrato un volto rilassato e ironico, accolto dagli applausi del pubblico del Roland Garros.