Emma Marrone festeggia 42 anni a Milano, festa sul rooftop e messaggio ironico sulla torta

Emma Marrone festeggia 42 anni a Milano con una festa sul rooftop e una torta ironica. La cantante ha scritto ai fan su Instagram e ha rilanciato anche la versione spagnola di uno dei suoi brani più noti.

Per i suoi 42 anni Emma Marrone ha scelto una serata riservata nel cuore di Milano, riunendo amici e persone vicine all’Hotel Calimala di Porta Venezia. La cantante salentina ha celebrato il compleanno sul rooftop con piscina panoramica, ma lontano dagli eccessi glamour che spesso accompagnano gli eventi mondani.

Negli scatti condivisi sui social si è mostrata con un look semplice e deciso, fedele al suo stile. Capelli raccolti con riga laterale, t-shirt scura, jeans chiari a vita alta e cintura nera con fibbia argentata. Nessun abito elegante o accessori appariscenti per la cantante, che anche stavolta ha preferito un’immagine essenziale.

Al centro della festa è finita la torta di compleanno, decorata con glassa verde acqua, ciuffi rosa e due candeline a forma di stella. A colpire è stata soprattutto la frase scelta da Emma, scritta in rosso al centro del dolce. “Tanto non li dimostro”, un messaggio ironico dedicato all’età appena compiuta.

La giornata era iniziata diverse ore prima dei festeggiamenti serali. Appena sveglia, Emma ha deciso di ringraziare personalmente molti fan inviando messaggi privati su Instagram. Un gesto che ha sorpreso i sostenitori storici dell’artista, da anni legati alla cantante nata artisticamente ad Amici.

Nel messaggio inviato ai follower, Emma ha raccontato di essersi emozionata leggendo gli auguri ricevuti. Ha parlato del rapporto costruito nel tempo con il pubblico e della volontà di continuare a dare il massimo durante i prossimi concerti dal vivo.

Nel frattempo online si è acceso anche il confronto tra alcuni fan di Emma e quelli di Ultimo. Sui social diversi utenti hanno segnalato somiglianze tra il brano “Romantica” e “L’amore non mi basta”, canzone pubblicata da Emma nel 2013 all’interno dell’album “Schiena”.

Il pezzo della cantante era già tornato virale negli ultimi mesi grazie ai social e ai video provenienti dagli spalti dell’Atlético Madrid, dove il ritornello era stato ripreso da molti tifosi. Per cavalcare questa nuova popolarità internazionale, Emma ha pubblicato anche la versione spagnola del brano con il titolo “El amor no me basta”.