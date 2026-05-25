Emma Marrone compie 42 anni, il messaggio ai fan emoziona prima dei concerti a Milano e Roma

Emma Marrone festeggia 42 anni e ringrazia i fan con un messaggio privato su Instagram. La cantante salentina ha condiviso parole cariche di emozione, ricordando il legame nato ai tempi di Amici e dando appuntamento ai concerti di Milano e Roma.

Emma Marrone celebra oggi il suo 42esimo compleanno e ha scelto di iniziare la giornata con un pensiero dedicato ai suoi sostenitori. Nelle prime ore del mattino, la cantante salentina ha inviato un messaggio attraverso i direct di Instagram per ringraziare chi le è rimasto accanto in questi anni.

“Mi sono svegliata e mi sono ritrovata sommersa dal vostro amore”, ha scritto Emma, raccontando l’emozione provata nel leggere i tanti auguri ricevuti. L’artista ha spiegato di non riuscire ancora a dare per scontato l’affetto del pubblico, nonostante il lungo percorso condiviso iniziato nel 2009 dopo l’esperienza ad Amici.

Nel messaggio inviato ai fan, Emma ha parlato del rapporto costruito nel tempo con chi continua a seguirla dentro e fuori dal palco. Ha definito i suoi sostenitori “la squadra” che la accompagna ogni giorno e il motivo che la spinge a cercare sempre nuovi stimoli nel lavoro e nella musica.

La cantante ha poi rivolto lo sguardo ai prossimi appuntamenti live, ricordando i concerti previsti negli ippodromi di Milano e Roma nei prossimi mesi. “Vi prometto che sarà bellissimo”, ha scritto ai fan prima di chiudere il messaggio con una dichiarazione d’affetto.