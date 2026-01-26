Lady Eliza Spencer festeggia il fidanzamento a Città del Capo: anello omaggio a Lady Diana e festa sul rooftop

Un rooftop affacciato su Città del Capo, un anello simbolico e gli affetti più stretti: Lady Eliza Spencer festeggia il fidanzamento con Channing Millerd tra eleganza, ricordi di famiglia e scelte di stile che guardano già al matrimonio.

Una terrazza panoramica a Città del Capo, luci soffuse e volti familiari hanno fatto da cornice alla festa di fidanzamento di Lady Eliza Spencer, che ha condiviso sui social immagini e parole dedicate a un luogo legato ai suoi ricordi più profondi. Accanto a lei il futuro marito, Channing Millerd, e le sorelle Kitty e Amelia, in un’atmosfera intima ma ricercata.

Il ricevimento si è svolto in un attico sudafricano trasformato per l’occasione in uno scenario elegante e raccolto, dove brindisi e balli hanno segnato l’inizio ufficiale del percorso verso il matrimonio. La scelta della città non è casuale: proprio qui Eliza e le sue sorelle hanno trascorso parte dell’infanzia, rendendo la location carica di significato personale.

Leggi anche Meghan Markle nella bufera per il post promozionale con Lady Diana: Di cattivo gusto

Tra i dettagli più osservati spicca l’anello di fidanzamento, stimato intorno alle 40mila sterline. Il gioiello presenta un diamante a goccia da 2,5 carati proveniente dal Sudafrica, circondato da pietre più piccole in una montatura halo che richiama uno stile iconico associato alla Principessa Diana, zia di Eliza, creando un legame simbolico con la storia della famiglia Spencer.

Per la serata la futura sposa ha puntato su un abito bianco con applicazioni floreali, realizzato su misura, abbinato a sandali in raso coordinati. Un insieme romantico e raffinato che anticipa l’eleganza prevista per il giorno delle nozze e che ha definito l’estetica dell’intero evento.

Anche le sorelle hanno scelto look distintivi: Lady Kitty ha sfoggiato un completo a due pezzi dalle fantasie vivaci, mentre Lady Amelia ha preferito un vestito verde salvia dalle linee leggere. Nelle foto compare anche la madre Victoria Aitken, ex modella, ritratta sorridente accanto alle figlie durante i festeggiamenti.

Tra i presenti è stato notato il fratellastro Samuel Aitken, molto vicino a Eliza, mentre l’assenza di Charles Spencer non è passata inosservata. Il padre della modella non appare negli scatti della serata e non ha condiviso messaggi pubblici in occasione del fidanzamento, circostanza che riaccende l’attenzione sui rapporti familiari.

La relazione tra Eliza e l’imprenditore tecnologico Channing Millerd dura da quasi dieci anni, nata durante una cena in Sudafrica. Lei ha descritto il compagno come un punto fermo e un grande sostegno, sottolineando l’intesa costruita nel tempo e la solidità del loro legame.

La proposta di matrimonio è arrivata la scorsa estate a Santorini, in un momento che la modella ha ricordato come carico di emozione. Per le nozze la coppia sta valutando una cerimonia lontano da casa: tra le mete considerate restano in primo piano Città del Capo e il Lago di Como, luoghi associati ai ricordi più felici della loro storia.