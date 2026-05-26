Belgio, treno travolge uno scuolabus a Buggenhout: morti e feriti tra i bambini a bordo

Tragedia a Buggenhout dove uno scuolabus è stato colpito da un treno a un passaggio a livello. L’incidente è avvenuto nelle Fiandre Orientali poco dopo le 8 del mattino, con vittime tra le persone a bordo del mezzo.

Grave incidente ferroviario a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali, in Belgio, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Lo schianto è avvenuto alle 8:08 del mattino e ha provocato diverse vittime, secondo quanto riferito dal ministro dell’Interno Bernard Quintin.

Le prime informazioni diffuse dai media locali parlano di più persone morte nell’impatto. L’emittente pubblica Vrt riferisce che sul mezzo viaggiavano sette bambini, un accompagnatore e l’autista.

Dopo la collisione, sul posto sono arrivati soccorritori, polizia e squadre di emergenza. Il ministro Quintin ha affidato ai social un messaggio di cordoglio per le famiglie coinvolte. “È con profonda tristezza che ho appreso del tragico incidente a Buggenhout. I miei pensieri sono con le vittime e i loro cari”, ha scritto.

Secondo Thomas Baeken, portavoce di Infrabel, la società pubblica che gestisce la rete ferroviaria belga, le barriere del passaggio a livello risultavano abbassate al momento dell’incidente e il semaforo segnalava il rosso.

Le autorità non hanno ancora chiarito perché lo scuolabus si trovasse sui binari al passaggio del convoglio. La polizia e l’ufficio del procuratore hanno aperto un’indagine per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.