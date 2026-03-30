Trivolzio, scontro tra scuolabus e auto: feriti dieci bambini, grave un ventenne

Dieci bambini coinvolti in uno scontro tra scuolabus e auto a Trivolzio il 30 marzo, incidente causato da un impatto frontale sulla provinciale 22 con il conducente dell’auto in gravi condizioni.

Momenti di paura nella mattina di lunedì 30 marzo a Trivolzio, in provincia di Pavia, dove uno scuolabus diretto alle elementari si è scontrato frontalmente con un’auto lungo la strada provinciale 22.

A bordo del mezzo viaggiavano circa dieci bambini tra i 6 e gli 11 anni, accompagnati da adulti oltre all’autista. Dopo l’impatto, i piccoli sono stati subito soccorsi dal personale sanitario intervenuto sul posto e, secondo le prime informazioni, non hanno riportato ferite gravi.

Leggi anche: Lodi, incidente tra auto e ambulanza a Secugnago: 8 feriti, grave un bambino

Le condizioni più serie riguardano invece il conducente dell’auto, un ragazzo di 20 anni, rimasto gravemente ferito nello scontro. Anche gli autisti dei due veicoli sono stati assistiti dai soccorritori.

I vigili del fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza l’area e gestire l’emergenza, hanno confermato che i bambini sono stati visitati sul posto e successivamente affidati ai genitori. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.