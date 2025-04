Auto travolge studenti del doposcuola in Illinois: 4 morti tra cui bambini

Quattro persone, di età compresa tra quattro e 18 anni, sono morte dopo che un'auto si è scagliata contro gli studenti di un centro doposcuola a Chatham, in Illinois. Lo riferisce l'emittente Nbc, citando fonti della polizia. Il governatore dell'Illinois, JB Pritzker, ha definito l'accaduto "una tragedia inspiegabile" ed espresso il suo cordoglio su X, dicendosi "rattristato per la morte di bambini e il ferimento di molti. La nostra comunità ha perso degli innocenti che avevano tutta la vita davanti". La polizia ha avviato un'indagine e ha spiegato che l'autore del gesto non ha riportato ferite ed è stato trasferito in ospedale per una valutazione.

