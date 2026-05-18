Jannik Sinner vince gli Internazionali di Roma, ora stop e riposo in vista del Roland Garros

Sinner si prende il Masters di Roma dopo 29 vittorie in poco più di due mesi e ora si ferma per recuperare energie prima del Roland Garros. Il numero uno del mondo trascorrerà alcuni giorni con la famiglia e con Laila Hasanovic.

Jannik Sinner ha completato la sua collezione conquistando anche gli Internazionali d’Italia, ultimo Masters 1000 che ancora mancava nel suo palmarès. Il numero uno del ranking mondiale ha chiuso così una stagione sulla terra battuta fin qui impeccabile e adesso guarda al prossimo grande obiettivo, il Roland Garros, torneo che dodici mesi fa gli era sfuggito in finale contro Carlos Alcaraz.

Dopo il successo contro Casper Ruud a Roma, Sinner ha spiegato di avere bisogno soprattutto di recuperare energie. Ai microfoni di Sky ha raccontato la fatica accumulata nelle ultime settimane e l’emozione vissuta davanti al pubblico del Foro Italico. Il tennista altoatesino ha ringraziato i tifosi per il sostegno ricevuto anche nei momenti più complicati del torneo.

La priorità adesso è il recupero fisico e mentale. Sinner trascorrerà alcuni giorni lontano dai campi insieme alla famiglia e alla fidanzata Laila Hasanovic, presente sugli spalti del Centrale durante la finale romana. Il periodo di pausa sarà breve ma necessario per arrivare nelle migliori condizioni possibili allo Slam parigino, dove i match si disputano al meglio dei cinque set.

Negli ultimi mesi il calendario del circuito ha messo a dura prova il campione italiano. Tra il 7 marzo e il 17 maggio ha disputato 29 partite, vincendole tutte. Un ritmo altissimo che lo ha portato a dominare la stagione ma che rende indispensabile qualche giorno di stop prima del nuovo appuntamento in Francia.

Il debutto di Sinner al Roland Garros potrebbe arrivare già domenica prossima, oppure martedì. La data ufficiale sarà definita dopo la distribuzione degli incontri del primo turno, comunicata tra venerdì e sabato. Il sorteggio del tabellone principale è fissato per giovedì 21 maggio alle ore 14.

A 24 anni Sinner è diventato il più giovane giocatore capace di completare il cosiddetto “golden master”, vincendo tutti i Masters 1000 del circuito. Con il trionfo di Roma ha chiuso un altro capitolo della sua carriera, mentre a Parigi andrà a caccia dell’unico Slam ancora assente nella sua bacheca dopo i successi ottenuti agli Australian Open, agli US Open e a Wimbledon.