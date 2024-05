Sinner in partenza per Parigi - verso sì a Roland Garros

Sport - Jannik Sinner in partenza per Parigi, per partecipare al Roland Garros 2024, il secondo Slam stagionale al via la prossima settimana. Sinner, come è noto, è fermo per un problema all'anca che lo ha costretto prima a ritirarsi dai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid e poi a saltare gli Internazionali d'Italia, altro Masters 1000, che si sono chiusi domenica a Roma con il trionfo di Alex Zverev. L'azzurro, numero 2 del mondo, secondo Sky Sport sarà a Parigi martedì. La notizia è accolta con particolare favore dal quotidiano francese L'Equipe, che sottolinea il miglioramento delle condizioni del 22enne altoatesino dopo gli ultimi giorni di allenamento a Montecarlo prima del trasferimento in Francia.

Al Roland Garros, Sinner potrebbe diventare numero 1 del mondo. L'azzurro, paradossalmente, potrebbe centrare l'obiettivo anche senza scendere in campo sulla terra rossa parigina. Novak Djokovic, numero 1 del ranking e campione in carica al Roland Garros, per restare in vetta deve arrivare almeno in finale a Parigi. Fuori gioco invece gli altri big: dallo spagnolo Carlos Alcaraz a Zverev fino al russo Daniil Medvedev.